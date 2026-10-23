Beyrut'ta Milletler Günü Festivali'nde Türk mutfağı ve ebrusu yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Beyrut'ta Milletler Günü Festivali'nde Türk mutfağı ve ebrusu yoğun ilgi gördü

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Milletler Günü Festivali'nde Türk kültürü ve mutfağı tanıtıldı. Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün standında baklava, simit ve Türk kahvesi ikram edildi, ebru sanatı tanıtıldı; stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Milletler Günü Festivali'nde Türk kültürü ve mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Beyrut Valiliği ve Belediyesinin birçok ülkenin katılımıyla kentin ana meydanında düzenlediği festival, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda katılımcı ülkelerin geleneksel yemekleri, yöresel kıyafetleri ve kültürlerini yansıtan ürünleri sergilendi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsünün standı, festivalin en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu. Stantta ziyaretçilere baklava ve simit gibi Türk mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi ikram edildi.

Türk kültürünün geleneksel sanatlarından ebrunun da tanıtıldığı stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte, katılımcı ülkelerin temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA
Türk MutfağıKültür SanatLübnanBeyrutSimitDünyaSon Dakika

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