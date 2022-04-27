'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor - Son Dakika
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'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor

27.04.2022 22:40

'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyorADANA Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'beyti sarma' ile hem göze hem mideye hitap ediyor.

'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor

ADANA Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'beyti sarma' ile hem göze hem mideye hitap ediyor.

Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, farklılık için alternatif kebaplar yapmak istedi. Adana Kebap'a sarımsak ve maydanoz eklenerek yapılan beyti kebabı farklı şekilde sunmak için çabalayan Korkmaz, 'Beyti sarmayı yaptı. Soslu lavaş ekmek arasında ızgarada pişen beyti sarma üzerine tereyağı yanında da yoğurt ile servis ediliyor. Hem göze hem mideye hitap eden beyti sarma, müşterilerden tam not almasının yanı sıra yoğun ilgi de görüyor.

Cihangir Korkmaz, talebin şuanda çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tereyağının verdiği haz ile beyti inanılmaz bir lezzet kazanıyor. Şuanda günlük 20-30 porsiyon satılıyor. Beyti sarma yeni bir lezzet olmasına rağmen talep her geçen gün artıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle talebin daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Beyti sarmayı yemek için şehir dışından gelen Nur Tunçsoy, "Sosyal medyadan gördüm, herkese tavsiye ederim. Çok lezzetliydi. Kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet" dedi.

'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor

YORUMLAR
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Cihangir, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor, talep her gün artıyor - Son Dakika


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