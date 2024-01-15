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BİDOS Kulübü Üyeleri Şehitleri Anmak İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
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BİDOS Kulübü Üyeleri Şehitleri Anmak İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Kulübü üyeleri, Çamyayla'da doğa yürüyüşü yaparak Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anma etkinliği düzenledi. 18 kişilik grup, 12 kilometrelik yürüyüş öncesi teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu.

BİDOS Kulübü Üyeleri Şehitleri Anmak İçin Doğa Yürüyüşü Yaptı
15.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Kulübü üyeleri, 1100 rakımlı Çamyayla'sında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri andı.

18 kişilik BİDOS üyesi, Bozüyük ilçesine bağlı 1100 rakımlı Çamyayla köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

50 santimetre kar kalınlığında Çamyayla'sında 12 kilometrelik yürüyüş öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: AA
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Bilecik, Irak, Terör, Kültür Sanat, Son Dakika

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