ÇANAKKALE - Biga'daki "yaza merhaba konseri"nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı

Biga Türk Müziği Korosu, şef Mehmet Gören yönetiminde "yaza merhaba" konserinde sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve musikiseverler izledi.

Ali Semercioğlu'nun sunduğu konserde koro, rast, hüzzam, acem kürdi ve hicaz makamlarında 20 eseri seslendirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, koro şefi Gören ile ekibini tebrik etti.

Koroda solistlik yapan 78 yaşındaki Namık Kemal Aktan, ilerleyen yaşına rağmen müzik tutkusu ile dikkati çekti.

Emekli edebiyat öğretmeni Aktan, yaptığı açıklamada, Çanakkale'de doğduğunu ancak hayatını gurbette geçirdiğini söyledi.

Çanakkale'ye 2015'te döndüğünü anlatan Aktan, "1962 yılından bu yana beste yapıyorum. 292 bitmiş bestem var. TRT'de 30 eserim var, bazı sanatçılar okudular. 2016 yılında bu koroya girdim. Mehmet Gören hoca ile gözümü açtım. Kendisi ile çalışmak ve müzik benim için bir zevk. Aynı zamanda şiir kitabı ve roman yazarıyım. Yazı ve müzikle yaşıyorum." diye konuştu.

Şef Mehmet Gören ise Namık Kemal Aktan'ın Türk musikisine önemli değerler katan bir üstat olduğunu ifade ederek, "Biz kendisine teşekkür ederiz. Bizim solistimiz oldu. Bestekarımızı seviyoruz." dedi.