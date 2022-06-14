ÇANAKKALE - Biga'daki "yaza merhaba konseri"nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Biga'daki "yaza merhaba konseri"nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı

14.06.2022 15:03

Biga Türk Müziği Korosu, şef Mehmet Gören yönetiminde "yaza merhaba" konserinde sahne aldı.

Biga Türk Müziği Korosu, şef Mehmet Gören yönetiminde "yaza merhaba" konserinde sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve musikiseverler izledi.

Ali Semercioğlu'nun sunduğu konserde koro, rast, hüzzam, acem kürdi ve hicaz makamlarında 20 eseri seslendirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, koro şefi Gören ile ekibini tebrik etti.

Koroda solistlik yapan 78 yaşındaki Namık Kemal Aktan, ilerleyen yaşına rağmen müzik tutkusu ile dikkati çekti.

Emekli edebiyat öğretmeni Aktan, yaptığı açıklamada, Çanakkale'de doğduğunu ancak hayatını gurbette geçirdiğini söyledi.

Çanakkale'ye 2015'te döndüğünü anlatan Aktan, "1962 yılından bu yana beste yapıyorum. 292 bitmiş bestem var. TRT'de 30 eserim var, bazı sanatçılar okudular. 2016 yılında bu koroya girdim. Mehmet Gören hoca ile gözümü açtım. Kendisi ile çalışmak ve müzik benim için bir zevk. Aynı zamanda şiir kitabı ve roman yazarıyım. Yazı ve müzikle yaşıyorum." diye konuştu.

Şef Mehmet Gören ise Namık Kemal Aktan'ın Türk musikisine önemli değerler katan bir üstat olduğunu ifade ederek, "Biz kendisine teşekkür ederiz. Bizim solistimiz oldu. Bestekarımızı seviyoruz." dedi.

ÇANAKKALE - Biga'daki yaza merhaba konseri nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı
ÇANAKKALE - Biga'daki yaza merhaba konseri nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı
ÇANAKKALE - Biga'daki yaza merhaba konseri nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı
ÇANAKKALE - Biga'daki yaza merhaba konseri nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı

YORUMLAR
500
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri Aydın'da 'yaza merhaba' konseri BALIKESİR - 'Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi BALIKESİR - 'Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ÇANAKKALE - Biga'daki 'yaza merhaba konseri'nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Biga'daki "yaza merhaba konseri"nde 78 yaşındaki solist de sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement