Bilecik'in yöresel yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'in yöresel yemekleri tanıtıldı

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Bilecik'te gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel yemekler sergisi düzenlendi. En çok ilgi gören yemekler arasında kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme yer aldı.

22.05.2024 15:52  Güncelleme: 16:05
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Bilecik'in yöresel yemekleri tanıtıldı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;

" Bilecik'te yüze yakın yemek kültürümüz ile tanıtmayı hedefliyoruz"

BİLECİK - Bilecik'in yöresel ürünleri gün yüzüne çıkarken, en çok ilgi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü.

Bilecik'te gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Müze Müdürlüğü bahçesinde bir program düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, belediye başkanları, il müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Haftanın önemine dair bir konuşma yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bin yılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk mutfağı, 21-27 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha bereketli sofrası eşliğinde eşsiz serüvenini dünya ile paylaşıyor. Zengin gastronomi kültürünü Türk mutfağı haftası kapsamında, üçüncü kez Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilcilikleri ve yurt içinde tanıtacak olan Türkiye, bu önemli haftanın etkinlikleri sayesinde geniş kitleleri, kadim Türk mutfağının eşsiz reçeteleriyle tanıştırıyor. Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri, kaliteli tohumları, doğal malzemeleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir olması ve de farklı kültürler tarafından şekillenen zengin geçmişine dikkat çeken Türk mutfağı haftasını bizlerde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'te yüze yakın yemek kültürümüz ile tanıtmayı hedefliyoruz. Türk mutfağının atıksız, fermante, vegan, bitki temelli, glütensiz, süt ürünleri içermeyen, yerel ve süper gıda içeren tarifleriyle hazırlanan programımıza hoş geldiniz diyor sizleri en kalbi duygularımız ile selamlıyorum. Bizlere miras kalan bu köklü gastronomi ve yemek kültürümüzü Bizlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bilecik Valiliğimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile Somut Olmayan Kültürel Mirasımız ve UNESCO Uluslararası envanterine alınmasıyla bu kültürümüzü nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Yöresel Yemekler Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilirken, en çok ilgi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme oldu. Bunun yanında mercimekli mantı, Yörük bohçası, ekşili çorba, erik aşı, göbete, oğlak kapama, dızmana, nur tatlısı, keşkek gibi yöresel ürünler afiyetle yenildi.

Bilecik\'in yöresel yemekleri tanıtıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'in yöresel yemekleri tanıtıldı - Son Dakika

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