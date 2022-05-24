Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda - Son Dakika
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Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda

24.05.2022 15:02
Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda

Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda Vali yardımcısı kolları sıvadı, mantı katladı, tanıtım yaptı İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;

Bilecik, kendine özgü 400'e yemekle gastronomi şehri olma yolunda

Vali yardımcısı kolları sıvadı, mantı katladı, tanıtım yaptı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;

"Bilecik bulunduğu konumu itibariyle zengin tarih ve kültürel çeşitliliğin buluştuğu ender bir şehirdir"

"400'e yakın Bilecik'e has gastronomi değerlerinin korunmasını için elimizden geleni yapacağız"

BİLECİK - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, 400'e yakın Bilecik'e has gastronomi değerlerinin korunması ve yatırımcıların, paydaş kurum ve kuruluşlarımızın eliyle hak ettiği değere çıkarılması için çabaladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bilecik'in yöresel lezzetleri görücüye çıktı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde halk oyunları gösterisi ve yöresel türkülerin seslendirilmesi ile başlayan etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Böylesine zengin bir kültür çeşitliliğine sahip olan ülkemiz ve ilimizde yöresel Türk mutfak çeşitliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu hafta içerisinde bütün yurtta 81 ilde Türk mutfağı lezzetleriyle ilgili milletimizin köklü tarihinde yer alan lezzetler sergilenecek. Türk mutfağı binlerce yıl boyunca farklı coğrafyalarda hüküm sürmemiz ve farklı milletlerle iletişim kurmamız nedeniyle oldukça zenginleşmiş ve dünya mutfakları arasında saygın yerini almıştır" dedi.

"Bilecik bulunduğu konumu itibariyle zengin tarih ve kültürel çeşitliliğin buluştuğu ender bir şehirdir"

Bircan konuşmasının devamında, "Bilecik bulunduğu konumu itibariyle zengin tarih ve kültürel çeşitliliğin buluştuğu ender bir şehirdir. Bilecik'in çağlar boyu önemli roller üstlenmesinde; verimli toprakları, yaşama elverişli iklimi, su ve bitki yoğunluğu büyük etken olmuştur. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde toprağı bulunan Bilecik; bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bilecik'te doğal yapı ve ekolojik sistemler meyvecilik için çok elverişlidir. Buna bağlı olarak çok sayıda farklı bitkinin üretimi yapılmaktadır. Buğdaydan zeytine, nardan şerbetçi otuna kadar geniş bir yelpazede bitkisel üretim yapılmaktadır.Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Bilecik ilinin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Bilecik, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır.Biraz sonra bizlerde bir kaçını sizlerin beğenisine sunmak için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Temennimiz 400'e yakın Bilecik'imize has olan gastronomi değerlerinin korunması ve yatırımcılarımızın, paydaş kurum ve kuruluşlarımızın eliyle hak ettiği değere çıkarılmasıdır. Gastronomi değere sahip Bilecik'imizi bu anlamda en seçkin mutfağa sahip olduğunu hep birlikte göstermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü galeri salonunda Bilecik'e özgü bıldırcın kebabı, mercimekli ve nohutlu mantı, linga tatlısı, ayvalı lefke kebabı gibi bir çok yemeğin tadına bakıldı. Ardından Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bilecik'e özgü nohutlu mantının katlamasını yaptılar.

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Kaynak: İHA

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