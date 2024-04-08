Bilecik'te 400 yıllık gelenek yaşatıldı
400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti'nde Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu'nu çocuklar pür dikkat seyretti
İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan;
" İnşallah bu geleneğimizi nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz"
BİLECİK - Bilecik'te 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlenirken, çocuklar Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu'nu pür dikkat seyretti.
Osmanlı Devletin manevi kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Türbesinin bulunduğu yerleşke içinde 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlendi. Program öncesinde teravih namazı çıkışı cemaate helva, Osmanlı şerbeti, lokum ikram edildi. Ardından çocuklara Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu'nu sergilenirken, ailelere de ney konseri ve Ramazan sohbeti yapıldı. Çocuklara gösteri sonrası pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.
" İnşallah bu geleneğimizi nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz"
Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretleri'nin mefhum bulunduğu alanın içerisindeyiz. Yine bir Osmanlı geleneğimizi Çınaraltı Helva Sohbetlerini Bilecik'te icra etmek için burada bulunmuş bulunmaktayız. Eskiden Osmanlı'da gelenek olarak teravih namazı çıkışında ramazan ayında kendi aralarında toplamış oldukları paralarla halk helvalar alınır ve daha sonra o alanda oturulup helva sohbetleri akil insanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Bizde bu ramazan geleneğimizi günümüze uyarlayarak Bilecik'te yeniden yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Hem konusunda uzman akademisyenlerimiz ve uzmanlarımız tarafından ramazanın uhreviyatı ile alakalı bilgilerimizi paylaşacağımız hem de aynı zamanda ramazanın çocukça nasıl geçirileceği ile alakalı olarak çocuklarımıza çeşitli faaliyetler, etkinliklerle işte pamuk şeker, mehter gösterisi, Hacivat ve Karagöz, gölge oyunları, helva sohbetleri şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir proje. İnşallah bu geleneğimizi nesilden nesile aktarmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız da vakıf kültürünü anlatarak eşlik ederken, şair, yazar Mustafa Özçelik 'Osmanlı Devletinin Kuruluşu' hakkında bilgi verdi. Yüzyıllık geleneklerin devam etmesini istediklerini belirten misafirler geceden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler.
Ramazan ayı boyunca her cumartesi günü yapılan Çınar Altı Helva Sohbeti Vali Şefik Aygöl'de katıldı.
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