Bilecik'te 'Erken Cumhuriyet Dönemi' Kitabı Tanıtıldı

Bilecik'te, "Erken Cumhuriyet Döneminde Bilecik" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kitabın yazarı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Zeliha Koca, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda yaptığı konuşmada, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin doğuşuna tanıklık etmiş topraklar olduğunu söyledi.

Çalışmasında Milli Mücadele döneminde Bilecik ve çevresinin üstlendiği tarihi misyona odaklandığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bilecik'in yerel iradesi, bazı antidemokratik olayların patlak verdiği vilayetlerle kıyaslandığında Cumhuriyet'in temel ilkelerine her daim bağlı kalmış, Mustafa Kemal Atatürk'ün uyguladığı siyasete samimiyetle destek vermiş ve bu çizgiden asla sapmamıştır."

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Arıkan da üniversitelerinde açılan yüksek lisans ve doktora programlarıyla Bilecik'in tarihine dair önemli birikimler elde ettiklerini dile getirdi.

Kitabın tez danışmanı BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Halim Demiryürek ile Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinlik, müzik dinletisi ve konuşmacılara hediye verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, akademisyenler ile diğer ilgililer katıldı.