Bilecik\'in \'Tecilli Ürünleri\' sergilendi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bilecik'in 'Tecilli Ürünleri' sergilenirken, birbirinden güzel lezzetler vatandaşlarla buluştu.

Bilecik'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir program düzenlendi. Yörük pilavı, yoğurtlu gözleme, linga tatlısı, nohutlu ve mercimekli mantı, cevizli lokum, testi kebabı, samsa ve kar beyazı tatlısı, Osmanlı şerbeti ve ayva lokumu katılımcılara tattırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Bilecik'imizin yöresel ürünlerini hem vatandaşlarımıza tanıtmak hem de özellikle coğrafi tescilli ürünlerimizi göstermek amacıyla bu etkinliğimizi düzenledik. Vatandaşlarımız geldi, güzel ürünlerimizi tattı ve sergilenen ürünleri yakından gördü. Bıldırcın kebabıyla, mantısıyla, kabaklarıyla, biberleriyle ve sebzeleriyle yapılan bin bir çeşit ürünümüz var. Tüm vatandaşlarımızı Bilecik'imize davet ediyoruz. Bilecik'imizin bu güzel coğrafi tescilli ürünlerini tatmalarını istiyoruz" dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, açıklamasının devamında, Bilecik cevizinin tescil yolunda olduğunu anlatarak, "Cevizimiz malum, Türkiye'de üretimde ilk dörtteyiz. Onu da tescillemeyi diliyoruz. Şu an 15 ürünümüzün tescili yapıldı. Bunlar biberlerimiz, kabaklarımız, bozamız, helvalarımız ve diğer yöresel ürünlerimizdir. Şu anda 16'ncı tescilimiz de yapıldı. Bekleyen birkaç ürünümüzün daha tescil süreci devam ediyor. Bunları Türkiye'ye tanıtıyoruz. Mesela şerbetçi otu sadece bizde üretiliyor. Cevizimiz yine aynı şekilde önemli bir yere sahip. Sebzelerimizde, kirazda, narda ve ayvada da çok iyiyiz. Bildiğim kadarıyla Adana'dan sonra karpuz üretiminde en fazla üretim yine bizde. Hem sanayisiyle hem tarihsel ve kültürel mirasıyla hem de tarımsal üretimiyle Marmara'nın incisi olan Bilecik, gerçekten çok güzel ürünlere sahip. Ayrıca etrafımızdaki 30 milyon insana yetebilecek üretim kapasitesine de sahibiz" dedi.

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı. - BİLECİK