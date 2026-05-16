Bilim, Kültür ve Sanat Haftası Başladı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Bilim, Kültür ve Sanat Haftası" spor etkinlikleriyle başladı.

Etkinlikler kapsamında, Geleneksel ve Zeka Sporları Müsabakaları Hasan Polat Kapalı Spor Salonu'nda organize edildi.

Öğrenciler, masa tenisi, mangala, dama, satranç, dart, bilardo ve geleneksel okçuluk branşlarında mücadele etti. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Bilim, Kültür ve Sanat Haftası tiyatro, konser ve çocuk şenliği gibi etkinliklerle 22 Mayıs'a kadar devam edecek.