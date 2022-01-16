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BİLSEM'li öğrenciler 14 dilde seslendirdikleri şarkılarla barış mesajı verdi - Son Dakika

BİLSEM'li öğrenciler 14 dilde seslendirdikleri şarkılarla barış mesajı verdi

16.01.2022 11:54
BİLSEM'li öğrenciler 14 dilde seslendirdikleri şarkılarla barış mesajı verdi

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşturulan koroda Türkçe başta olmak üzere 14 dilde barış şarkıları ve ezgiler seslendirildi.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşturulan koroda Türkçe başta olmak üzere 14 dilde barış şarkıları ve ezgiler seslendirildi.

Samsun BİLSEM öğrencilerinden "Bu Toprağın Dilden Dile Ezgileri Projesi" kapsamında farklı kültürleri tanımak ve müziğin evrenselliğinin kavranması amacıyla 24 kişilik koro oluşturuldu.

Bu kapsamda 2 yıllık çalışmanın ardından kentin farklı yerlerinde Türkçe başta olmak üzere Gürcüce, Çerkezce, Lazca, Arapça, Makedonca, Kırım Tatar Türkçesi, Arnavutça, Rumence, Azerbaycan Türkçesi, Zazaca, İtalyanca, Altay ve Uygur Türkçesi dillerinde barış ezgileri bulunan şarkılar seslendirildi, çekilen klip de sosyal medyada yayımlandı.

Samsun BİLSEM Müdürü Civan Çelik, AA muhabirine, Anadolu'da birçok farklı kültürün yaşadığını, onların dilinden ezgilerle onları tanımak ve hikayelerini canlandırmanın öğrencilere ufuk kattığını söyledi.

Öğrencilerin farklı dillerde barış mesajları vermesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Projenin içeriğinde müziğin evrenselliği, Türk kültürü ve diğer kültürlerin ortak yönü var. Barış mesajları vermesi bu noktada önemli. Bu kültürleri birleştirerek müziğin evrensel değerleriyle ulusal ve uluslararası anlamda dikkat çekip yaşatmayı amaçlamış bir koro bu." dedi.

"O dillere ait kültürleri çocukların tanımalarını önemsedik"

BİLSEM'de görevli müzik öğretmeni Ufuk Gökcan da proje ile bu coğrafyada yaşamış kültürlerin dillerini ve o kültürlere ait şarkı ve ezgileri tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda yetenekli öğrencilerden bir koro oluşturduklarına işaret eden Gökcan, "Koromuzla pandemi dönemi de dahil konserler verdik, çalışmalar yaptık. Çalışmamızı o dillerin kültürleri hakkında bilgiler vererek geliştirdik. O dillere ait kültürleri de çocukların tanımalarını çok önemsedik. Bu ezgilerin özelliği, bu topraklar üzerinde yaşamış ve yaşanmış hikayeleri anlatıyor olması. Bu hikayelerden, yaşanmışlıklardan yola çıkarak çocukların bu değerlere sahip çıkması çok önemliydi. Bir kültür elçisi görevi görmeye başladık aslında." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin önce farklı dilleri telaffuz etme konusunda korku yaşadığını ancak hikayeleri öğrendikçe o şarkıya daha çok girmeye başladıklarını anlatan Gökcan, dikkat ve meraklarının arttığını, şarkıları daha keyif duyarak seslendirdiklerini dile getirdi.

BİLSEM öğrencilerinden Vera Sezen ise müziği sevdiğini, farklı dillerde yaptıkları çalışmanın da kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Zaman zaman dillerin telaffuzunda zorlandıklarına dikkati çeken Sezen, "Sıkıntılarımız oldu ama üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değildi. Zaten biraz da işin zorluğu bizi kendine çekti." diye konuştu.

Öğrencilerden Çınar Aygören de farklı dillerden ezgiler söylemenin kendisini mutlu ettiğini, güzel bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.

Aleyna Okuyucu. projeden çok keyif aldığını dile getirerek, "Farklı yörelerden gelen bu şarkıları söylemek ayrı bir heyecan, ayrı bir keyif. Bu ezgileri seslendirirken çok mutlu oldum." dedi.

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Samsun, BİLSEM, Arapça, Lazca, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat BİLSEM'li öğrenciler 14 dilde seslendirdikleri şarkılarla barış mesajı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLSEM'li öğrenciler 14 dilde seslendirdikleri şarkılarla barış mesajı verdi - Son Dakika
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