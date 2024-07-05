Kültür Sanat

Bin kadının 1 yılda yaptığı ürünler bu sergide

Sanata Yolculuk Sergisi açıldı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılan bine yakın kadının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, "Sanata Yolculuk Sergisi" ile görücüye çıktı.

Aile ekonomisine katkı sunmak ve zanaat öğrenmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kadınların ürettiği eserler Sanata Yolculuk Sergisi ile beğeniye sunuldu. Saathane Meydanı'nda kurulan alanda 2 gün boyunca sergilenecek eserlerin açılışını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptı. Kadınları ve usta öğreticileri tebrik eden Başkan Halit Doğan, eserlerin belediyenin e-ticaret sitesinden de satışa sunulacağını ve kadınlara ek gelir oluşturacağını söyledi.

"Belediyemizin sitesinden ürünler satılabilecek"

Kadınların eserlerinin kenevir ürünlerinde olduğu gibi belediyeye ait siteden satılabileceğini ifade eden Başkan Doğan, "Sergide çok güzel eserler var. Keçeden yapılanlar var. Geri dönüşüm camlardan yapılanlar var. Sepetler var, bebekler var. Çocuklarıyla beraber, büyükleriyle beraber 7'den 70'e herkese hitap eden ürünler var. Hanımların el emeği, göz nuru, yüreklerinden, gönüllerinden ellerinin emeğini nakşettikleri eserler burada Samsunları bekliyor. Gerçekten önemli bir etkinlik. 1 yıl boyunca üretilen tüm ürünlerin sergilendiği bir etkinlik. Şimdi biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Büyükşehir Belediyemizin e-ticaret sitesinde de kenevir gömlekleriyle beraber Samsun'un kadınların el ürünlerinin satışa sunulduğu bir alan oluşturacağız. İnşallah yine kadınlarımızın ürettiği bu ürünleri Samsunların hemen bulup bir şekilde alabilecekleri yerleri de hanımlarımızın satışı için imkan olarak kendilerine sunmuş olacağız. Şimdi arkadaşlarımız bunun için de çalışacak. Ben tüm hanımlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel eserler ortaya koydular. İnşallah gelecek yıldan itibaren üzerine koyarak da devam ederiz. Samsunluları sergimizi görmeye, sergimizden alışveriş yapmaya bekliyoruz" dedi.

Sergi 6 Temmuz Cumartesi akşamına kadar açık olacak.