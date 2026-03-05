Bin Yıllık Almonaster la Real Camisi

Endülüs İslam Dönemi'nde (711-1492) 9. ve 10. asırlarda inşa edilen Almonaster la Real Camisi, Avrupa'da neredeyse tamamen ayakta kalmış, kırsal alandaki en eski cami olarak tarihi günümüze taşıyor.

Endülüs İslam Devleti'nin en parlak yıllarının yaşandığı 3. Abdurrahman döneminde inşa edilen Almonaster la Real Camisi, İspanya'da 1000 yıldan fazla bir süre önce tasarlandığı haliyle günümüze kadar ulaşan, bu tarzdaki tek kırsal cami olma özelliğine sahip bulunuyor.

Dört yüzyıl boyunca Müslüman yönetiminde kalan, ancak 13. yüzyılda Hristiyanların eline geçen Almonaster la Real Camisi, birçok tahribata uğrasa da günümüzde halen Müslümanların bıraktığı izlerle bir cami olarak kültürel değer ve bölgenin en büyük hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Huelva kentine bağlı 1000 kadar nüfuslu Almonaster la Real kasabasının tepesinde inşa edilen, doğal park alanının uçsuz bucaksız manzarasına sahip cami, günümüz Müslümanları için de büyük bir önem taşıyor.

Bin yıllık "La ilahe illallah Muhammedün resülullah" yazısı halen cami sütununda yer alıyor

İslam ile 38 yıl önce tanışan ve kelime-i şehadet getirmek için Almonaster la Real'i seçen emekli lise öğretmeni İspanyol Rafael Hernandez Mancha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her girişinde adeta zamanda yolculuk yaptığı caminin olağanüstü büyüleyici bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

Rafael Hernandez, camiye girer girmez önünüze çıkan, aradan geçen bin yıla rağmen halen belirgin olan "La ilahe illallah Muhammedün resülullah" yazısını duygulanarak okudu.

Endülüs'ün düşmesinin ardından Katolik kralların camiyi kiliseye dönüştürdüğünü ve zarar verdiğini aktaran Rafael Fernandez, caminin inşasında kullanılan Roma döneminden kalma parçaların, Vizigotların ya da tuğlaların olduğu Emevi tarzındaki at nalı sütunların nasıl kesildiğini üzülerek gösterdi.

İspanyolca kelimelerin neredeyse yüzde 10'u Arapça kökenli

Endülüs bölgesi başta olmak üzere İspanya'nın genelinde İslam döneminden kalma çok fazla kalıntı ve iz olduğunu vurgulayan emekli İspanyol öğretmen, "İspanyolca sözlüğe baktığınızda kelimelerin neredeyse yüzde 10'u Arapça kökenlidir. Ayrıca burada olduğu gibi Almonaster, Aracena, Sevilya, Kurtuba, Granada, Guadalquivir, Toledo gibi yer isimleri, kuzeyde Aragon bölgesinin özerk yönetim parlamento binasının adı Aljaferia'dır." bilgilerini paylaştı.

Şu anda teniste dünyanın bir numarası olan İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın "kiraz" anlamına gelen soyadının Arapça olduğunu, birçok politikacı ya da sanatçının isimlerinde de benzer durumların görüldüğünü ifade eden Rafael Hernandez, İspanya'nın Endülüs İslam dönemi geçmişini "pozitif gördüğünü" ve Arap kökenli isimlerin kullanılmasının son dönemlerde moda haline geldiğini söyledi.

"Evimiz kadar önemli"

Almonestar la Real Belediyesinin turizm ve kültürel işlerinden sorumlu üyesi Maria Jose Martin Anarte de kasabadaki tüm önemli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapan cami için "Burası bizim günlük yaşantımızın bir parçası. Evimiz kadar önemli." dedi.

Yılda 100 binden fazla turistin asırlardır ayakta kalan camiyi ziyaret ettiğini belirten Anarte, "Burası her zaman açık ve asla bir vandalizm yaşamadık çünkü bölge halkı için burası gözümüz gibi bakmamız gereken, bize miras bırakılan, korumamız gereken bir hediye." şeklinde konuştu.

"Herhangi bir Müslüman'ın gelip seccadesini serip namazını kılmasında hiçbir sakınca yok"

Almonestar la Real Camisi'nin tarih boyunca her zaman huzur, barış, buluşma yeri olarak kullanıldığını, hiçbir zaman askerin burada olmadığını vurgulayan Anarte, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada herhangi bir dini inanca bağlı rutin ibadet yok. Ama herhangi bir Müslüman'ın gelip seccadesini serip namazını kılmasında hiçbir sakınca yok. Ayrıca 25 yıldır her ekim ayında İslam Kültürü Günleri etkinlikleri düzenliyoruz. Granada, Sevilya ve Madrid'den İslam profesörleri, yetkilileri gelip seminerler veriyor. Gastronomik, müzik veya diğer kültürel etkinlikler de yapılıyor. Özellikle bu günlerde Müslümanlar burada cemaatle namaz kılıyor. Cami bizim için kültürel buluşma merkezi."

Tarihi ve mimari özellikleriyle 9. yüzyıldan kalma bir camiye sahip olmalarının öneminin farkında olduklarını kaydeden Anarte, "Bu kadar güzel, Avrupa'nın kırsal alandaki en eski camisi olmak gibi tarihi bir özelliğe sahip olan bir yapıya sadece dışarıdan bakamazsınız. Zaten içeriye girer girmez o sizi içine çekiyor." dedi.