Bingöl'de 'Sesimin Yankısı' Yarışması Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bingöl'de 'Sesimin Yankısı' Yarışması Başladı

Bingöl'de düzenlenen 'Sesimin Yankısı' yarışması ön elemeleri büyük ilgi gördü. Bingöl ve bölgeden yaklaşık 100 kişi başvuruda bulundu. Yarışmanın finali 20 Mayıs'ta yapılacak.

09.05.2024 19:14
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Bingöl'de "Sesimin Yankısı" yarışması

BİNGÖL - Bingöl'de ön elemeleri başlayan "Sesimin Yankısı" yarışması büyük talep gördü. Bingöl ve bölgeden yaklaşık 100 kişinin başvurduğu yarışmada finalistler 20 Mayıs'ta sahne alacak.

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle, Gençlik Hizmetleri Birimi'nin de koordinesinde "Sesimin Yankısı" yarışmasının ön elemelerine start verildi. Bingöl ve bölgeden 100 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmanın ön elemeleri gençlik merkezi konferans salonunda başladı. Müzik öğretmenleri Yunus Elhazar, Fatma Polatoğlu, Almila Ulusoy ve Bahar Zorlu'nun jüri olarak görev aldığı yarışmanın finali 20 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Birinciye 10 bin TL ve diğer finalistlere de çeşitli sürpriz ödüllerin verileceği yarışmanın Bingöl ve bölgede kabul gördüğünü belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle birlikte bir protokol çerçevesinde bu yarışmanın icra edilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptıktan sonra duyuruya ve ilana çıktık. Türkiye'nin her tarafından müracaatların yapılabildiği yarışmaya hem Bingöl'ümüzde hem de bölgemizde kabul gördüğünü gördük. Yaklaşık 100 civarında gencimiz bu yarışmaya müracaat etti. Öğrencilerimizin değerlendirmeleri yapılıyor. En son 20 Mayıs itibariyle 10'a kalan gencimiz final yarışmasına katılacaklar. Finalde tamamlandıktan sonra birinci ilan edilecek. Birinciye 10 bin TL nakit para ödülümüz var. Ondan sonraki yarışmacılar için de sürpriz ödüllerimiz olacak" dedi.

Gençlerin hayalini gerçekleştirmek adına bu projeyi hazırladıklarını belirten müzik öğretmeni ve jüri üyesi Fatma Polatoğlu, "Projemizin amacı, gençlerin sosyalleşmesi ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri açısından önem arz ediyor. Amacımız budur. Aynı zamanda gençlerimizin belki bir hayali vardır sahneye çıkmak hayali. Bunu da gerçekleştirmek adına bu projeyi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Ses yarışmasına katılan üniversite öğrencisi Aygül Emiroğlu, "Hakkariliyim, Bingöl'de üniversite okuyorum. Hocalar böyle güzel bir yarışma düzenlemişler biz de katılmak istedik. Yeteneğimin olduğunu düşünüyorum, zamanında değerlendirmedim. Katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum, hayırlısı neyse o nasip olur inşallah" diye konuştu.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kesire Kılıç ise "Şarlıurfalıyım, burada üniversite okuyorum. Sesimi haykırmak için geldim. Ön elemelere katıldık. Umarım finale kalır, birinci olurum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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