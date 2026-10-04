Bingöl Karlıova'da 4. Geleneksel Toklular At Yarışları 40 yarışmacıyla yapıldı - Son Dakika
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Bingöl Karlıova'da 4. Geleneksel Toklular At Yarışları 40 yarışmacıyla yapıldı

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Bingöl Karlıova\'da 4. Geleneksel Toklular At Yarışları 40 yarışmacıyla yapıldı
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Bingöl Karlıova'da Kaymakamlıkça düzenlenen 4. Geleneksel Toklular At Yarışları, farklı illerden gelen 40 yarışmacının katılımıyla yapıldı. Dört kategoride dereceye girenlere kupa ve para ödülü verilirken, Vali Cahit Çelik de ata binerek alanda tur attı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen 4. Geleneksel Toklular At Yarışları, 40 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Dört kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere kupa ve para ödülü verilirken, Bingöl Valisi Cahit Çelik de ata binerek yarış alanında tur attı.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından Toklular köyünde düzenlenen geleneksel at yarışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzurum, Muş ve Kars başta olmak üzere farklı illerden atlarıyla gelen 40 yarışmacı, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışlar boyunca heyecanlı anlar yaşanırken, etkinlik izleyicilere renkli görüntüler sundu. Müsabakalarda Arap Atı A Grubu'nda Tolga Kınık, Arap Atı B Grubu'nda Fuat Karabağ, İngiliz Atı C Grubu'nda Ferdi Polat, İngiliz Atı D Grubu'nda ise Ferit Karşal birinci oldu. Yarışlarda dereceye girenlere kupa ve para ödülü takdim edildi.

Programda konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, kentte huzur ve güven ortamının önemine dikkat çekti. Geçmiş yıllarda terör nedeniyle hem alt yapı hem de hizmet anlamında sıkıntılar yaşandığını belirten Çelik, bu durumun sosyal ve kültürel etkinlikleri de olumsuz etkilediğini ifade etti. Vali Çelik, "Bu memlekette huzurun, güvenin olması gerekiyor. Maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem alt yapı anlamında hem hizmet anlamında sıkıntı çektik. Hem de bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler yapılamadı. Ama Allah'a binlerce kez şükürler olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var" dedi.

Etkinliğe Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatCahit ÇelikKarlıovaEtkinlikBingölSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da 4. Geleneksel Toklular At Yarışları 40 yarışmacıyla yapıldı - Son Dakika
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