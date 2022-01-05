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Besiciler hayvanları için dondurucu soğukla mücadele ediyor (1) - Son Dakika

Besiciler hayvanları için dondurucu soğukla mücadele ediyor (1)

05.01.2022 12:07

Çetin kış koşullarının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler hayvanlarının bakımı için dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Çetin kış koşullarının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler hayvanlarının bakımı için dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova ile 1788 rakımlı Yedisu ilçesinde yaşayan, koyun ve keçi yetiştiricileri ağır kış koşulları nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği yerleşim yerlerinden Karlıova'nın Toklular ve Yedisu'nun Elmalı köylerindeki besiciler için zorlu mesai günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Yaz aylarında brandaların altına istifledikleri saman, yonca ve otları çuvallarla sırtlarında taşıyarak ahırlara ulaştıran besiciler, ahırların kapısını biriken karları temizleyerek açabiliyor. Hayvanların bakımlarını yapan besiciler, sürüye bu kış katılan kuzularla da yakından ilgileniyor.

İşlerinden arta kalan zamanlarda at binen besiciler kaymakamlık ve belediye desteğiyle her yıl yaz aylarında düzenlenen at yarışlarına kar üstünde hazırlanıyor.

"Kar yağışı bizi mutlu etti ama kuru soğuk var"

Toklular köyündeki besicilerden 57 yaşındaki Şahin Değirmenci, AA muhabirine, dedesinden kalan hayvancılık mesleğini sürdürdüklerini, geçimlerini bu şekilde sağladıklarını söyledi.

Gün boyunca karla mücadele ettiklerini dile getiren Değirmenci, Karlıova'da bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini belirtti.

Değirmenci, "Hayvanlarımızı beslemek için 150 metre ileriden samanı sırtımızda taşıyarak ahırın önüne getiriyoruz. Kış burada 6 ay sürüyor. Geçen yıl hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyi buluyordu. Bu yıl geceleri eksi 20-22'yi buluyor. Hayvanlarımıza bakmak ve rızkımızı kazanmak için mücadele ediyoruz. Kar yağışı bizi mutlu etti ama kuru soğuk var. Artık dayanamıyoruz. Hayvanlar da dayanamıyor bu soğuğa." diye konuştu.

"Hayatımda böyle bir soğuk görmedim"

Burhan Dursun da sabahın ilk ışıklarıyla hayvanların yanına gittiklerini ifade ederek, bölgede soğuk havanın etkili olduğunu aktardı.

Dursun, "Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Otları, yemleri, arpaları sırtımızda taşıyarak hayvanlarımıza getiriyoruz. 'Koyun sahipleri zengindir.' diyorlar ama kimse nasıl çile çektiğimizi bilmiyor." dedi.

Ömer Değirmenci de hayvanları için zor koşullarla mücadele ettiklerini belirtti.

"Zorlukları yaşayana sormalı" diyen Değirmenci, tipi olduğunda yolların kapandığını, ulaşımda da güçlük yaşadıklarını aktardı.

Hayvanları ile köprüyü aşıp, 1,5 kilometre yol yürüyor

Yedisu'nun Elmalı köyünden besici Nihat Salık ise keçi ve koyunlarını Perisu Çayı üzerindeki tahta köprüden geçirerek ormana götürüyor.

Karla kaplı yollarda ilerleyen, tahta köprüden hayvanları ile tek sıra halinde geçmeye çalışan Salık, ulaştığı ormanda keçi ve koyunlarını meşe ağaçlarının yaprakları ile besliyor.

Salık, arazisinin ortasından Perisu Çayı'nın geçtiğini belirterek, "Elmalı köprüsünü aşıp 1,5 kilometre yaya olarak hayvanlarımı götürmek zorundayım. Köprü tahta olduğu için hayvanlar geçerken risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Besiciler hayvanları için dondurucu soğukla mücadele ediyor (1)
Besiciler hayvanları için dondurucu soğukla mücadele ediyor (1)
Besiciler hayvanları için dondurucu soğukla mücadele ediyor (1)

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Karlıova, Bingöl, Yedisu, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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