Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti - Son Dakika
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Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti

06.05.2022 08:23

Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti Vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar eğlendi Edirne'de dün başlayan Kakava Hıdırellez şenlikleri gün ağarıncaya kadar aralıksız devam etti.

Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti

Vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar eğlendi

EDİRNE - Edirne'de dün başlayan Kakava Hıdırellez şenlikleri gün ağarıncaya kadar aralıksız devam etti. Eğlencenin tavan yaptığı şenlikte, tutulan dilekler Tunca Nehrine atıldı, ağaçlara bağlandı. Kendini müziğin ritmine kaptıran yerli ve yabancı binlerce kişi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 2 yıldır korona virüs salgını nedeniyle sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte o eski coşku tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırıp geri geldi. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen on binlerce ziyaretçi Edirne'ye akın etti. On binlerce ziyaretçinin katılımıyla Perşembe günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, Pazar sabah saatlerine kadar heyecanla sürdü.

Hıdırellez kutlamasının roman geleneği Kakava ile birleştiği ve eğlencenin tavan yaptığı Edirne'de, gün ağarmadan Tunca Nehri'ne gelen binlerce vatandaş, yazdıkları dilek kağıtlarını nehre attı. Bazı vatandaşlar da dilek kağıtlarını dilek ağacına bağladı. Ağaçlardan yeşil dallar koparıp evlerinin kapılarına asan vatandaşlar, güneş doğana kadar gönüllerince eğlendi.

Yerli ve yabancı binlerce kişi Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı. Edirneli vatandaşların yanı sıra turistlerin de 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu.

Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti
Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti
Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti
Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti

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EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU Kakava ateşi binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Tunca Nehri, Hıdırellez, Edirne, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti - Son Dakika


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