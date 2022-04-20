Birecik'te 700 aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Birecik'te 700 aileye gıda yardımı

20.04.2022 09:23
Birecik'te 700 aileye gıda yardımı

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanlığı, ramazan vesilesiyle 700 aileye gıda yardımında bulundu.

Ülkü Ocakları Birecik İlçe Başkanlığı, ramazan vesilesiyle 700 aileye gıda yardımında bulundu.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Salih Başkapan ile beraberindeki gençler, tek tek vatandaşların kapısını çalarak, ailelere gıda yardımı yaptı.

Başkapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Başkapan, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocaklarımızın başlattığı, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardım kampanyası dahilinde, hazırlanan gıda yardım paketlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırma noktasında gereğini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizleri duyup elini taşın altına koyan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olan hayır severlere ve gıda kolilerimizin hazırlanmasında dağıtımında destek olan ülkü ocakları gençlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hayrı yapanlardan ve hayra vesile olanlardan razı olsun." dedi.

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Ülkü Ocakları, Hisarcık, Birecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Birecik'te 700 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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