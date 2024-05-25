Kültür Sanat

Bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu

MERSİN - Mersin'de okul öncesi öğretmeni Işıl Ademoğlu, çeşitli bitkilerden yaptığı heykelleri sanatseverlerle buluşturdu.

Hatice Uluğ İlkokulunda görev yapan Ademoğlu'nun, bitkileri bir araya getirerek yaptığı heykellerden oluşan 'Başka Bir Dünya Mümkün' adlı sergisi Mersin Deniz Müzesi'nde açıldı. Çeşitli bitkilerin bir araya getirilmesiyle oluşan birbirinden farklı heykeller, büyükler kadar çocukların da ilgisini çekiyor. Kurulan atölyede ise sergiyi gezmeye gelenler bitkilerden heykeller yapıyor.

Aynı zamanda masal anlatıcısı da olan Ademoğlu, çocukluğundan beri bitki dünyasına çok meraklı olduğunu belirterek, "Bitkiler küçüklüğünden beri oyuncaklarımdı. Renkleri, dokuları, mevsim döngülerindeki o değişiklikleri hep böyle büyülenerek izlerdim. Hatta derste bunun ilgili bir ödev verildiğinde çok heyecanlanırdım" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu olan Ademoğlu, şöyle konuştu: "Ben bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak toplumun bir ferdi olarak, bir sanatçı olarak, bir anlatıcı olarak biliyorum ki iyileşme hep birlikte sağlanabilir. Bu sergiyi bu yüzden açtım. Ben de var olan bu üretken süreci başkalarına taşımak istiyorum. Sergi sürecinde şunu gözlemledim. Anne babalar, çocuklarıyla birlikte heykel yaparken, 'mış gibi' yapmıyorlar, gerçekten oradalar, gerçekten çocukluklarına döndüler, gerçekten o içlerindeki gücü keşfettiler. Bu benim için çok kıymetli. Anı defteri diye bir defterim var. Çünkü biliyorum ki her şey bittiğinde geriye sadece duygular kalıyor. O duyguları görmek istiyorum. Hem benim için hem de bu sergiyi takip eden ve gelenler için çok besleyici bir süreç oldu."

En büyük ilham kaynağının kızı ve çocukluğu olduğunu dile getiren Ademoğlu, yaptığı heykellerden bahsederek, "Bitkiler aslında hepimizin gördüğü, tanıdığı bitkiler. Burada palamut gözlemleyebilirsiniz. Ölümsüzlük otu var, bir diğer adı muntuvar. Kuş tüyleri var. Yerde gördüğüm kuş tüylerini alıyorum. Bazen apartmandan yukarı çıkarken kapıda görüyorum. Bir kediyle bir kuş birbirini kovalamışlar ve etrafta kuşlar tüyleri var. Mesela bu pavlonya bitkisi Çin Kavağı diye de geçiyor. Gelincik tohumları var burada. Haşhaşa benzer çünkü aynı ailedendir. Çınar tohumları var" diye konuştu.

Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.