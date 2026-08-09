Bodrum Bale Festivali\'nde Carmina Burana Büyüsü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, "Carmina Burana" balesi sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sanatseverlerle buluşan yeni prodüksiyon, etkileyici koreografisi ve güçlü görsel anlatımıyla festivalin en çok ilgi gören yapımlarından biri oldu.

Carl Orff'un ölümsüz müziğini çağdaş dansın güçlü anlatımıyla buluşturan eseri, Volkan Ersoy sahneye koydu. Yapım Volkan Ersoy, Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'ın ortak koreografisiyle hayat buldu.

Kaderi, doğayı, aşkı ve insan yaşamının değişken döngüsünü dansın evrensel diliyle yorumlayan "Carmina Burana", geniş dansçı kadrosu ve çarpıcı görsel atmosferiyle Bodrum Kalesi'nin tarihi dokusuyla bütünleşti. Prömiyer temsilinde sanatseverlerden uzun süre alkış alan yapım, festival programına görkemli bir başlangıç yaptı.

Yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi gören "Carmina Burana", bu akşam ikinci kez sahnelenecek.