Bodrum'da Kamu Taşınmazı Müzakeresi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Kamu Taşınmazı Müzakeresi

Bodrum\'da Kamu Taşınmazı Müzakeresi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum'da 2 taşınmaz için müzakereler düzenledi. Değerleri 47 ve 52 milyon lira.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kamu taşınmazı tahsis müzakeresi düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 2 taşınmazın ilki 47 milyon diğeri ise 52 milyon lira olarak belirlendi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde, turizm yatırımcılarının ilgisine sunulan 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2026/2' kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuruda bulunulan taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesine yönelik müzakereler gerçekleştirildi. Müzakerede başlangıçta 3 müzakere yapılacağını belirten Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir firmanın çekilmesi sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 taşınmaz için müzakere düzenlediklerini ifade etti. İlk taşınmaz 47 milyon liraya, diğeri ise 52 milyon liraya müzakere edildi.

Müzakerenin ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan, toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Bodrum, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Kamu Taşınmazı Müzakeresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada
İstanbul’da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

13:15
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum
13:10
Süper Lig’de dev takas Fenerbahçe’den Cengiz Ünder formülü
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 13:24:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kamu Taşınmazı Müzakeresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.