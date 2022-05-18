Bodrum'da otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla yüzdü - Son Dakika
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Bodrum'da otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla yüzdü

18.05.2022 18:50
Bodrum'da otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla yüzdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otizmli ve down sendromlu öğrenciler Yunus Gösteri Merkezi'nde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otizmli ve down sendromlu öğrenciler Yunus Gösteri Merkezi'nde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki merkezde, Selçuk Engellileri Destekleme Derneğince etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla bir araya getirildi.

Etkinlikte öğrenciler yunuslarla yüzdü, fotoğraf çektirdi.

Dernek Başkanı Ayşe Aytav, gazetecilere, otizmli çocuklara yunus terapisinin iletişim sorunlarına faydası olacağını düşündükleri için böyle bir çalışma yaptıklarını, onların da oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güvercinlik, Selçuk, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla yüzdü - Son Dakika


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