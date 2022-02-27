Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi

27.02.2022 17:24

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tohum takas şenliğinde ata tohumları üreticilerle buluşturuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tohum takas şenliğinde ata tohumları üreticilerle buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi'ndeki Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde "Bodrum Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Muğla'nın bazı ilçelerinin yanı sıra çevre illerden gelen katılımcıların stant açtığı şenlikte karpuz, çıtır büyük domates, bamya, ince patlıcan, mısır gibi yerel tohumlar minik poşetler içerisinde takas edildi.

Programda halk oyunları ve tiyatro gösterisi de sunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, tarımsal kalkınmanın önemine değindi.

Yerinde üretimin önemli olduğunu belirten Aras, ilçenin tarım bakımından her türlü imkana sahip olduğunu vurguladı.

Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan, hedeflerinin kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze ile endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması olduğunu kaydetti.

Şenliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, çeşitli dernek başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi
Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi
Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi

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Bodrum, Tarım, Muğla, Tohum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da tohum takas şenliği düzenlendi - Son Dakika


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