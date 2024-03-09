Bodrum'daki geleneksel 'acı ot' festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bodrum'daki geleneksel 'acı ot' festivali yoğun ilgi gördü

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Bodrum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Acı ot' festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde, 250'den fazla yöresel tat standı yer aldı. Bodrum halkı ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra bölgede bulunan esnafın ekonomisine katkı sağladı.

09.03.2024 17:11  Güncelleme: 17:24
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Bodrum'daki geleneksel 'acı ot' festivali yoğun ilgi gördü

MUĞLA - Bodrum'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Acı ot' festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde, 250'den fazla yöresel tat standı yer aldı.

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği iş birliğiyle 5.'si "Acı ot' festivalinde cadde boyunca yöresel otların yanı sıra yöresel lezzetler ve el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler gerçekleştirildi. Bodrum halkı ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra bölgede bulunan esnafın ekonomisine katkı sağladı.

OYDER Başkanı Öncel Erkal, festivali her yıl daha da ileriye taşıyarak ve bu yıl daha çok çalıştıklarını belirterek katkılarından dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Bodrum'un değerli bir marka olduğunu ve bu değerin de güzellikleri tanıtarak korunabileceğini kaydeden Erkal, "Belediye ekiplerine de desteği için çok teşekkür ediyorum. İnsanlar güzel ve keyifli vakit geçiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise festivali yapmaktaki amaçlarının Bodrum'un yerel dokusu ve gastronomisine sahip çıkmak olduğunu ifade ederek "Festivali uzun yıllar sürdürmeyi, Bodrum kültürünü yaşatmayı ve gençlere aktarmayı amaçlıyoruz. Bugün deve güreşi şenliğimiz var mesela o da aynı kapsamda algılanıyor. Bodrum'un birçok bölgesinde kendi kültürünü yaşatan etkinlikler yapılıyor. Bunlar insanları bir araya getirip kaynaşmasını sağlıyor ve turizmi destekliyor" dedi.

10 Mart Pazar günü de sürecek olan Festival, çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'daki geleneksel 'acı ot' festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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