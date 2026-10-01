Bodrum Pınarlıbelen\'de pazar yeri ve sosyal alan projesinde işlerin yüzde 90\'ı bitti

Bodrum Pınarlıbelen'de pazar yeri ve sosyal alan projesinde işlerin yüzde 90'ı bittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Pınarlıbelen Mahallesi'nde yapımı süren Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Mahalle sakinlerinin pazar alışverişi ve sosyal etkinlikler için kullanacağı tesisin kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.
Bodrum'un Pınarlıbelen Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Mahalle sakinlerinin hem pazar alışverişi hem de sosyal etkinlikler için kullanabileceği tesisin kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Hafriyat ve temel çalışmalarının tamamlandığı projede, tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Toplam 1414 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 987,97 metrekare brüt inşaat alanına sahip tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı bulunacak. Projede ayrıca gelin odası, sosyal donatılar, zabıta birimi ve mutfak alanı da yer alacak.
Pınarlıbelen Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından birini karşılaması beklenen tesisin, kalan çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin kullanımına sunulması planlanıyor.
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