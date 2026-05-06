Bodrum Uçurtma Festivali Anneler Günü'nde!

06.05.2026 00:48
21. Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali, 10 Mayıs'ta engelli bireyler için dayanışma vurgusuyla yapılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Bodrum Uçurtma Festivali, Anneler Günü kapsamında binlerce kişiyi 'iyilik hikayeleri' etrafında buluşturmaya hazırlanıyor. 10 Mayıs 2026 Pazar günü Gümbet Değirmenler mevkisinde gerçekleştirilecek festival, 10.00-17.00 saatleri arasında gün boyu sürecek.

Festivalin temelleri, Miyase ve Serdar Karlıova'nın bebekleri Ada'yı preeklampsi nedeniyle kaybetmelerinin ardından başlattıkları dayanışma seferberliğine dayanıyor. Bir kazan keşkekle başlayan süreç; bugün on binlerce kişinin katıldığı, tamamen ücretsiz ve ticari olmayan bir sosyal sorumluluk organizasyonuna dönüştü.

Festivalin ana mesajı olan 'Engelleri Gökyüzünde Kaldırıyoruz' sloganı, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına dikkat çekiyor. Her yıl seçilen 'Yılın Engelli Annesi' ile emekler görünür kılınırken toplumda kapsayıcı yaşam bilinci artırılıyor.

İmece usulü getirilen yiyecek ve içeceklerle kurulan sofralar, paylaşma kültürünü öne çıkarıyor. Festival, Bodrum'un sadece turizm odaklı değil, dayanışma ve halk kültürü ile öne çıkan bir yapıya sahip olduğunu da gözler önüne seriyor.

Her yıl 20 binden fazla katılımcının yer aldığı festival, reklam yapılmadan dahi yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar sadece izleyici değil, etkinliğin aktif bir parçası olarak deneyime dahil oluyor.

Festival kapsamında elde edilen katkılar eğitim projelerine aktarılıyor. "Her uçurtma eğitim için bir tuğla" anlayışıyla çocukların geleceğine destek sağlanıyor.

Festivalde uçurtma atölyeleri ve yarışmalar, konserler ve sahne performansları, çocuk etkinlik alanları ile ücretsiz yiyecek ve içecek ikramları yer alacak. Programın sunuculuğunu Serdar Karlıova üstlenecek.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın ilan ettiği 'Muğla Gençlik Yılı' kapsamında, Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle Konacık Cahit Özvezneci İlkokulunda 'Bodrum Uçurtma Kulübü' kurulacak. 'Slow Kite Fest' ve 'Slow Kite Day' markalarıyla uluslararası kimlik kazanmayı hedefleyen festivalin, ilerleyen yıllarda dünya çapında bir organizasyon olması amaçlanıyor.

Kültürü yaşatan, aileyi güçlendiren ve dayanışmayı büyüten festival, sosyal etki modeliyle dikkat çekerken, gökyüzünde uçan her uçurtmanın bir umut olduğu festival tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

