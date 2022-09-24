"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

Bodrumlu dalgıçlar, sanat güneşi Zeki Müren'i, çok sevdiği ve son yıllarını geçirdiği Bodrum'da su altında andı.

Kaçakçı Koyu'nda bir araya gelen su altı tutkunları, sanatçının bire bir ebadındaki afişini Bodrum'un mavi sularında açtı.

Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 5 metrede görüntülenen anma töreni, sanatçının vefatının 26. yılında duygu dolu anlara sahne oldu.

Böyle bir anı görüntülemekten gurur duyduğunu ifade eden Ceylan, "Sanat güneşimizi Bodrum'un derinliklerinde de yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Dalgıçlar, Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci ise adı Bodrum ile özdeşleşen Zeki Müren'in, sanatın ve mavinin şehrinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.