Boğazkesen köprüsü, Sultan Murat Han Köprüsü oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nın birleştiği noktada bulunan tarihi Boğazkesen Köprüsü'nün adı, Osmanlı arşiv belgeleri ve akademik çalışmalar doğrultusunda alınan kararla "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirildi.

Tokat ile Amasya sınırında, Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nın birleştiği Boğazkesen mevkiinde bulunan Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Seferine giderken kullanmış olduğu tarihi Boğazkesen Köprüsü'nün adı, Osmanlı arşiv belgeleri ve akademik araştırmalar doğrultusunda "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirildi.

Erbaa ilçesine bağlı Kale köyü sınırlarında yer alan tarihi köprüyle ilgili yürütülen akademik çalışmalar ve Osmanlı arşiv kayıtlarının incelenmesi sonucunda, yapının geçmişte Osmanlı Padişahı II. Murat'ın adını taşıdığı tespit edildi. Arşiv belgelerinde "Sultan Murat Han Köprüsü" olarak geçen tarihi yapının, özgün adıyla yeniden anılması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından girişim başlatıldı. Bu kapsamda Erbaa Belediyesi, köprünün tarihi kimliğinin korunması ve arşiv kayıtlarıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla mart ayında Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na resmi başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren kurul, 17 Nisan 2026 tarihinde aldığı kararla tarihi yapının adının "Boğazkesen Sultan Murat Han Köprüsü" olarak değiştirilmesini uygun buldu. Alınan kararla birlikte tarihi köprü, Osmanlı dönemindeki ismiyle yeniden tescillenmiş oldu.

Tarihi köprü, 1940 yılında bölgede etkili olan büyük sel felaketinde ağır hasar gördü. Selin ardından köprünün büyük bölümü yıkılırken, günümüze yalnızca köprü ayakları ulaşabildi. Tarihi yapının ayakta kalan bu bölümleri, geçmişin önemli ulaşım ağlarından birine tanıklık etmeyi sürdürüyor.