Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor

16.08.2022 16:28
Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor

Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergilenen eski eşyalar ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergilenen eski eşyalar ziyaretçilere nostalji yaşatıyor.

Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi sorumlusu Hicran Çelikadam, teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta fazla kullanılmayan eski eşyaları Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergiliyor.

Millet Kıraathanesi'ne gelen öğrencilere ve vatandaşlara nostalji yaşatmak istediğini belirten Çelikadam, "Kendi topladığım tarım aletleri başta olmak üzere halı, kilim, dikiş makinası, eski televizyon, radyo, sepet, bakır kapları müze haline getirdiğimiz odada sergiliyoruz." dedi.

Çelikadam, müzenin ilgi çektiğini, eşya sayısını artırmak istediğini anlatarak, "Vatandaşlarımız, kullanmadığı unutulmaya yüz tutan eşyalarını müzemize getirirse burada sergileriz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu! Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu! Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:29:35. #1.13#
SON DAKİKA: Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement