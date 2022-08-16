Çelikadam, müzenin ilgi çektiğini, eşya sayısını artırmak istediğini anlatarak, "Vatandaşlarımız, kullanmadığı unutulmaya yüz tutan eşyalarını müzemize getirirse burada sergileriz." diye konuştu.

Millet Kıraathanesi'ne gelen öğrencilere ve vatandaşlara nostalji yaşatmak istediğini belirten Çelikadam, "Kendi topladığım tarım aletleri başta olmak üzere halı, kilim, dikiş makinası, eski televizyon, radyo, sepet, bakır kapları müze haline getirdiğimiz odada sergiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor - Son Dakika

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