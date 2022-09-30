BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır - Son Dakika
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BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır

30.09.2022 15:36
BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektörü Alişarlı, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitim-öğretimin 3 Ekim'de başlayacağını aktaran Alişarlı, "Bu yıl özellikle barajın kısmen kaldırılması ve kontenjanlarla doluluk oranları lisans programlarında yüzde 99'u buldu, ön lisans programlarında yüzde 98,4 seviyesinde. Bu da oldukça tatmin edici bir sayı. Bölge üniversitelerine baktığımız zaman doluluk oranı en yüksek üniversite bizim üniversitemiz diyebiliriz." diye konuştu.

Alişarlı, yabancı öğrenciler konusuna değinerek, "İlk göreve geldiğimde 280 civarında öğrenci vardı. Bu dönem 4 bin bandında yabancı öğrenciye de ev sahipliği yapacağız." dedi.

Yurt konusundan bahseden Alişarlı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yerinde bir adım attığını kaydetti.

Rektör Alişarlı, "Yatak kapasitesini artırarak çok daha maliyeti düşük, yine aynı konforda öğrencilerin kalması sağlandı. Şu anda hem kız öğrenci yurtlarında hem de erkek öğrenci yurtlarında kısmi açıklar var. Yani yeni öğrenci de gelse rahat bir şekilde Kredi Yurtlar Kurumunun binalarında kalma şansına sahipler." ifadesini kullandı.

Bolu'nun doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Alişarlı, "Tabii kampüs doğa harikası. Güzel bir ambiyans sunuyor öğrencilerimize. Şehirden biraz uzak, daha sakin ama içerisinde her türlü sosyal aktiviteyi gerçekleştireceği imkanlar var. Kapalı yüzme havuzu var, spor salonları var, yaşam merkezleri var. Sosyal tesisler var. Gezi parkurları var. Gölet var etrafında. Orman içlerinde gezi alanları var. Bu şekliyle rahat edecekleri bir kampüs alanı öğrencilerimizi bekliyor." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BAİBÜ 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazır - Son Dakika

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