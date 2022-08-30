Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

30.08.2022 22:10
Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi.

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi'nde düzenlenen konserde, binlerce kişi Koray Avcı tarafından seslendirilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı konuşmada, Kovid-19 kısıtlamalarından sonra ilk defa büyük bir katılımla konser gerçekleştirildiğini, Bolu halkının eğlenmeyi özlediğini, özlemlerini Koray Avcı konseriyle giderdiklerini söyledi.

Özcan, Koray Avcı'ya da teşekkür ederek, "Bu kadar yoğun ilgiden sonra ilerleyen aylarda seni tekrar Bolu'da görmek isteriz." dedi.

Koray Avcı da, Belediye Başkanı Özcan'ın isteğini kırmayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Koray Avcı, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi - Son Dakika
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