Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi - Son Dakika
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Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi

03.08.2022 09:49
Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi

Bolu'da 40 kişilik emekli astsubay grubu, Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret etti.

Bolu'da 40 kişilik emekli astsubay grubu, Mudurnu ve Göynük ilçelerini ziyaret etti.

Tarihi dokusuyla ön plana çıkan ilçelere gelen astsubaylar, hamam, konak, saat ve zafer kulelerini gezerek fotoğraf çektirdi.

Daha sonra grup, doğal güzellikleriyle ünlü Sünnet Gölü'nü gezdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ramazan Musluk, AA muhabirine, tarihi ve güzel yerleri dolaşarak güzel gün geçirmek istediklerini belirterek, "Mudurnu'nun her yerinden tarih fışkırıyor. Görülecek o kadar güzel yerler var ki, ileriki günlerde daha fazla zaman ayırarak gelip tekrar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Mudurnu, Göynük, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli astsubaylar Mudurnu ve Göynük'ü gezdi - Son Dakika
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