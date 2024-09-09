Bolu'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kültür Sanat

Bolu'da İlköğretim Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Vali Erkan Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul ve daire müdürleri ile öğrenciler ve ailelerinin katıldığı tören, Kültür İlkokulu bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kılıç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının Bolu'ya ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla köklere daha bağlı, değerlerimize daha bağlı toplum ve ülke olma yolunda gerçekten iyi adımlarla ilerleyeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Bolu'nun eğitim anlamında gerekli altyapısını tamamlamış bir il olduğunu anlatan Kılıç, "Son 2-3 yıldır okullarımızı fiziki anlamda güçlendirme yönünde özellikle depreme dayanıklılık yönünden çalışma yaptık. Az okulumuz kaldı. Bu okullarımızı da güçlendireceğiz. Okullarımız daha güvenli ve eğitim yönünden de güzel bir ortama kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Vali Kılıç, eğitimden beklentilerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Geleceğin güçlü adımlarla planlanması için çocukların ve gençlerin eğitilmesi önemli hedef ve amaçlarımız içerisindedir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması çok önemli. Elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Okullarda aile ortamının mutlaka kurulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, kendilerine emanet edilen çocukların en güzel şekilde milli kültüre bağlı yetiştirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı, şiirler okundu.