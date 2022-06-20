Bolu'da mevsim normallerinde seyreden hava şartları arıcıları sevindirdi

Bolu'da hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyretmesi arıcıların yüzünü güldürdü.

Bolu Arıcılar Birliği Başkanı İsmail Ünalan, AA muhabirine, havaların geçen yıllara göre iyi gittiğini, mevsimin dengeli ve istikrarlı gittiğini söyledi.

Mevsimin tam ortasında olduklarını hatırlatan Ünalan, "Arıcılarımız bunu iyi yönetebilirlerse önceki yıllara göre verimimiz artacaktır. Bizim verimimiz Türkiye ortalamasının altında 8-10 kilogram. Bu sene 10-12 kilogram civarında bir beklentimiz var. İnşallah bu sene arıcılarımızın yüzü gülecek. Şimdiden arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak verimin düştüğünü ifade eden Ünalan, "Birliği kurduğumuz yaklaşık 17 yıldan bugüne istediğimiz verimi bir türlü alamadık. Bu küresel ısınmanın bir sonucu. Bu sene verim artacak fakat arıcı sayımız azaldı. Bolu'da 300 civarı arıcımız var. Daha önceden sayımız 500 civarı idi. Girdilerin yükselmesinden dolayı arıcı sayımız maalesef azalmakta." dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesi Kozcağız köyünde arıcılık yapan İsmail Sarıhan ise bu sene bal veriminin yüksek olmasını beklediklerini kaydederek, "Arılar petekleri kabarttılar. Havalar bu şekilde devam ederse temmuzun sonuna doğru fazla bir şekilde ballarımız çıkabilir. Şu anda verim iyi gözüküyor, bal geliyor, petekler dolmaya başladı. Temmuz ayının sonunda Göynük'te sağım işlemi başlar." ifadelerini kullandı.