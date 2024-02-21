Bolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bolu\'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen besleme çalışmasında öğrenciler, kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Faaliyetin kentin farklı bölgelerinde devam edeceği açıklandı.

21.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:21
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması gerçekleştirildi.

Kent merkezinde toplanan öğrenciler, Yeniçağa Kuş Cenneti'ne giderek kuşlar ve sahipsiz hayvanlar için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Doğaya yem bırakma faaliyetinin kentin farklı bölgelerinde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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