Bolu Dağı\'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi

Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.

Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.

Kıvrımlı yolların ve viyadüklerin sonbahar renklerine bürünen ormanların arasında uzanması güzel görüntüler oluşturdu.