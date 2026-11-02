Bolu Dağı'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Dağı'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu Dağı\'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu Dağı\'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi
Haber Videosu

Bolu Dağı'nda güz mevsimiyle birlikte ağaçlar sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü. D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresindeki renk geçişleri havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nda güz mevsiminin etkisiyle doğa renklendi.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkileri ile Kaynaşlı'daki Anadolu Otoyolu viyadükleri çevresinde ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle sonbahar manzaraları ortaya çıktı.

Ormanlık alanlarda oluşan renk geçişleri havadan da görüntülendi.

Kıvrımlı yolların ve viyadüklerin sonbahar renklerine bürünen ormanların arasında uzanması güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluKültür SanatGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde... Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:00
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri
Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda ağaçlar sarı ve kızıl tonlara büründü, renkler havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android