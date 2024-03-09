D-100 Karayolu\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Avanos'ta Seramik Atölyesi Hem Eğitim Veriyor Hem de Kapadokya'nın İhtiyacını Karşılıyor

Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan ilçesi Avanos'ta yaşayan Hazal Coruk, atölyesinde kadınlara eğitim verirken aynı zamanda seramik ürünler üreterek Kapadokya'daki tesislerin ihtiyacını karşılıyor. Coruk, bölgedeki otel ve restoranların taleplerine yönelik tasarımlar yaparak özel üretim yapıyor. Ayrıca, atölyesinde seramik eğitimleri de veren Coruk, kadınların bu işin altından kalkabileceğini belirtiyor. Eğitim alan kadınlar da sanatı sürdürmek ve kendi atölyelerini kurmak istediklerini ifade ediyor.