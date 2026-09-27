Bolu Mudurnu\'da yaralı karaca tedavi altına alındı, doğaya bırakılacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Mudurnu- Bilecik kara yolunda seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı.

Kazada yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı karacayı alarak tedavi edilmek üzere ilgili birime teslim etti.

Karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.