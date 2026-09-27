Bolu Mudurnu\'da yaralı karaca tedavi altına alındı, doğaya bırakılacak

Bolu Mudurnu'da yaralı karaca tedavi altına alındı, doğaya bırakılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Mudurnu-Bilecik kara yolunda otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı. Yaralanan karaca, vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı; tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Mudurnu- Bilecik kara yolunda seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya çarptı.
Kazada yaralanan karacayı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, yaralı karacayı alarak tedavi edilmek üzere ilgili birime teslim etti.
Karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?