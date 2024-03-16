Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bolu\'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde, Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti. Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.

16.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.

Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

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