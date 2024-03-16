Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Yağışın ardından kar kalınlığı Sarıalan ve Aladağ bölgesinde 10 santimetreye ulaşırken, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 1,5 metreyi geçti.
Öte yandan Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkisini gösterdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
Çorum'da 1923 yılında inşa edilen ve belediye binası olarak kullanılan tarihi taş bina, restore edilerek Millet Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı. Binanın alt katı 110 kişinin aynı anda çalışma yapabileceği bir kütüphane olarak hizmet veriyor. Çorum Belediye Başkanı, binanın hizmete sunulmasıyla ilgili düzenlenen törende, Çorum'a ikinci sürekli açık kütüphaneyi kazandırdıklarını ve üçüncüsünü de Millet Bahçesi'ne açacaklarını belirtti.
Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'ın desteğiyle kendini geliştirdi. Ailesinin de desteğiyle yeteneklerini ilerleten Madaslı, özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla dördüncü sergisini açtı. Sergi açılışında özel çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Volkan'ın çalışmalarının özel bireylere örnek olduğunu vurgulayarak, her zaman fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'in anıldığı konferansta konuştu. İzmirli Baha Tevfik'in özel birisi olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, 'Hayatta bu kadar iz bırakmak çok önemli ve kıymetli. Hem onun açısından hem sizler açısından çok önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum' dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Ender Tekin ve Grup Dergah'ı Diyarbakırlılarla buluşturdu. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, Ender Tekin ve Grup Dergah sevilen ezgilerini seslendirdi. Program, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve DBB Kültür Şube Müdürü Ahmet Akrep'in sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta, Ramazan ayı boyunca düzenlenen Bedug Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalde, sanatçılar ritmik davul performansları ve İslami ezgilerin duygulu yorumlarıyla müzik yeteneklerini sergiliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümüne özel 'Gelibolu Gazetesi' yayımlandı. Gazetede, Çanakkale Savaşları'nda yaşananlar, cephede cereyan eden ve bugüne kadar hiç söz edilmemiş anılara yer verildi.
Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de geliştirdikleri el becerileri sayesinde aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kadınlar, kurslarda geliştirdikleri el becerileriyle birçok ürün ortaya koyuyor. Her yıl 200'ün üzerinde kadının mezun olduğu kurslarda, geleneksel el sanatları öğretiliyor ve kadınlara iş imkanı sağlanıyor.
İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Moncef Genoud, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazseverlere dinleti sundu. İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde Genoud'a basta Timothy Verdesca, trompette Yannick Barman ve davulda Yoann Schmidt eşlik etti. Konserde, tanınmış caz parçalarının yanı sıra Genoud'un besteleri de seslendirildi. Festival kapsamında 18 Mart'ta ise Embryo Live grubuyla buluşma etkinliği düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras projesi kapsamında arkeolojik çalışma sayısının artırıldığını ve hedeflerinin yıllık 800 çalışma olduğunu açıkladı. Ayrıca, Antalya'daki arkeolojik alanlara 5,5 milyar lira ödenek ayrıldığı ve Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımı için çalışmalara başlandığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?