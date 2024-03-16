Bolu\'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Baha Tevfik'i Anma Konferansında Konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik'in anıldığı konferansta konuştu. İzmirli Baha Tevfik'in özel birisi olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, 'Hayatta bu kadar iz bırakmak çok önemli ve kıymetli. Hem onun açısından hem sizler açısından çok önemli bir buluşma olduğunu düşünüyorum' dedi.