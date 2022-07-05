Bolu Valisi Kılıç, kentteki yabancı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerle buluştu.

Valilik Abant Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarete, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kundakçı ile akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Ögrencilere hitap eden Vali Kılıç, "Sizler bizim gönül coğrafyamızın gençlerisiniz ve Bolu'da misafirimizsiniz. Üniversitemizde aldığınız yüksek eğitim süresince ülkemizle olan gönül bağlarınız daha da kuvvetlenecek, mezun olarak ülkelerinize döndüğünüzde ise bizlerle olan iletişiminiz devam edecek." diye konuştu.

"Sizler gibi kıymetli gençlerimizin ülkemizi, Bolu'muzu ve üniversitemizi tercih etmesinden dolayı büyük memnuniyet duydum." diyen Kılıç, "Bizi her zaman ziyaret edebilir, sıkıntılarınızı iletebilirsiniz. Hayatınızda ve derslerinizde başarılar diliyor, ailelerinize de selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kılıç, ziyaretlerinden dolayı uluslararası öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.