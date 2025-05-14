Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı etkili oldu.
Yağış, özellikle Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde görüldü.
Bölgede soğuk hava etkisini artırırken, yağışın ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, kentin yüksek kesimlerine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
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