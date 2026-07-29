Boşat Kalesi: Tarih ve Miras

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan asırlık Boşat Kalesi, üzerinde bulunan I. Ardeşir'e ait olduğu değerlendirilen kabartmayla dikkat çekiyor. Kale, 70 yıl önce üzerinde inşa edilen ev ve bu evin üzerine bırakılan "üç hilal" ile "Türk" bayrağının dalgalanmasıyla varlığını sürdürüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bulunan Boşat Kalesi, üzerinde bulunan I. Ardeşir'e ait kabartmasıyla biliniyor. At üzerindeki I. Ardeşir'in arkasında ayakta duran bir insan figürü bulunuyor. M.S. 226-395 tarihlerinde önemli merkezlerden olan ve daha sonra da önemini kaybetmeyen Boşat Kalesi, Roma ve Sasanilerin ortak eseri, Osmanlı dönemine kadar aktif kullanılan bir kale olarak biliniyor. Yıllar içinde mahallede yaşanan göçle tahribata uğrayan kale, 70 yıl önce bir ailenin üzerine inşa ettiği evle mevcut yapısını koruyor. Kalede kayaya oyulmuş oda, basamaklar ve üzüm sıkma bölümü yer alıyor.

Kale üzerinde yaşayan Mehmet Yaşar Simpil, kalede dikkat çeken figürlerin olduğunu, kayaya oyulmuş odalar, at üzerinde kral veya savaşçı gibi figürlerin bulunduğunu söyledi. Mahzen ve üzüm sıkma yerlerinin mevcut olduğunu belirten Simpil, buranın üstüne ev yaptıklarını ifade etti. Simpil, köylerinin çok eski tarihlere dayandığına işaret ederek, "Burası tarihini tam bilmemekle birlikte Asurlar, Romalılara dayanıyor. Bu ev, 70 yıl önce yapılmış. Dedem, babamdan bu yana elimizde. Şu an kalenin korunması bizim elimizde. Kimsenin tahrip etmesine izin vermiyoruz. Görmedik, duyduğumuza göre, ev yapılmadan önce köyde kolay ev yapılsın diye millet bilinçsiz olarak kale taşlarını götürmüş. Eskiden nöbetçi kulesi vardı, duvarlar vardı. Onlar da tahrip olmuş, kalanlar var. Osmanlı dönemine kadar da kullanılmış. Ondan sonra kaleyi muhafaza eden aile ilçeye taşınmış. 160 sene öncesine kadar da siyah-beyaz fotoğraflar var. Bu kale rivayetlere göre bir iki üç kez yıkılmış, yapılmış. Duyduğumuz kadarıyla burası hem Diyarbakır, hem de Silvan'dan eski tarihi bir kale" dedi.