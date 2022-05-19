Bosna Hersek'te "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konseri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Saraybosna Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Türkiye ve Bosna Hersek kurumlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Ordu Evinde verilen konserde IUS Türkoloji öğrencileri Türkçe ve Boşnakça parçalar seslendirdi.

Yaman burada yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Saraybosna'da IUS Türkoloji öğrencilerinin hazırlamış olduğu konser için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu önemli günü, bu önemli binada öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Türkçe ve Boşnakça şarkılarla tekrar anma ve anlama şansını bulacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

Akçeşme ise "Eğitim Müşavirliği olarak Saraybosna, Zenica ve Mostar'da çeşitli programlar düzenledik. Bu günü, Boşnak öğrenciler ile aynı Türkiye'de olduğu gibi kutluyoruz." diye konuştu.