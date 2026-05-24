Hadzici'de 'Park Sorgun' hizmete açıldı
Hadzici'de 'Park Sorgun' hizmete açıldı

24.05.2026 17:01  Güncelleme: 17:07
Bosna Hersek'in Hadzici Belediyesi, Sorgun Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Park Sorgun'un açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Park, modern tasarımı ve uluslararası dostluk mesajıyla dikkat çekiyor.

Bosna Hersek'in Hadzici Belediyesi, kent hayatına yeni bir değer kazandıran 'Park Sorgun'un açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende hizmete açılan parkın, Saraybosna Kantonu'nun en güzel şehir parklarından biri olduğu ifade edildi. Parkta yer alan dekoratif kent tasarımı ürünler ise Sorgun Belediyesi Sanat Atölyesi'nde üretildi.

Açılış törenine Hadzici Belediye Başkanı Eldar Comor, Mustafa Erkut Ekinci, Belediye Meclis Başkanları Ergin Gül ve Jenan Rizvo katıldı. Protokol üyeleri, kurdele kesimiyle parkın resmi açılışını yaptı.

Törende ayrıca parkın anıt plaketi açılırken, parkın merkezinde bulunan yeni halk çeşmesinden ilk su akıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, parkın estetik yapısı ve modern şehircilik anlayışı dikkat çekti.

Hadzici'nin merkezinde, Damijska ve Hadeli sokakları arasında konumlanan Park Sorgun; özgün mimarisi, taş detayları ve modern peyzaj düzenlemesiyle dinlenme, yürüyüş ve sosyal hayat için yeni bir buluşma noktası olacak.

Parkın en önemli özelliklerinden biri ise taşıdığı uluslararası iş birliği mesajı oldu. Proje, Türkiye'den Sorgun Belediyesi ile Hadzici Belediyesi arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin somut bir sonucu olarak hayata geçirildi. Yetkililer, bu tür ortak projelerin vatandaşların hayat kalitesine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eldar Comor, "Bu gece yalnızca bir park açmadık; çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini huzurlu ve güvende hissedecekleri yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bu eser, gelecek nesillere hizmet edecek bir dostluk armağanıdır" dedi.

Park Sorgun'un, kısa sürede Hadzici halkının önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline gelmesi bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

