Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından lezzetler, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Hizmet ve Turizm Lisesinde tanıtıldı.

Büyükelçilik 2. Katibi Betül Akbal, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada Anadolu'nun binlerce yıl öncesine kadar uzanan, köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Büyükelçiliğimiz aşçısı Fatih Küçükince ile birlikte meslek okulundaki aşçılık öğrencilerine bir atölye düzenleyeceğiz." dedi.

Atölye kapsamında, Türk yemeklerinin sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısına vurgu yapılacağının altını çizen Akbal, "Türk mutfağında, ürünlerin her bir kısmının 'atıksız' bir şekilde kullanıldığını göstereceğiz. Aynı zamanda mutfağımızdaki zeytinyağlı yemekleri de ortaya çıkaracağız. 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından istifade ederek bir İstanbul menüsü belirledik." diye konuştu.

Büyükelçilik aşçısı Fatih Küçükince, "Bugün öğrencilerle birlikte '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' kapsamında bir menü düzenleyeceğiz. Menümüzün özelliğinin sürdürülebilir ve her damak tadına uygun olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Küçükince, etkinlik kapsamında öğrencilerle vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkarbeğendi ve güllabiye helvası hazırlayacaklarını belirtti.