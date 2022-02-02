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Boyabat'ta Çocuk Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

Boyabat'ta Çocuk Tiyatro Festivali başladı

02.02.2022 13:15
Boyabat'ta Çocuk Tiyatro Festivali başladı

Boyabat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Çocuk Tiyatro Festivali başladı.

Boyabat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Çocuk Tiyatro Festivali başladı.

Festivalin 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bu yıl ilkini düzenledikleri festivalin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların gelecekleri olduğunu vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Eğitim sadece derslerden, sınavlardan ibaret değildir. Çocuklarımızın iyi bir yarıyıl tatili geçirmeleri, sosyal ve kültürel birikimlerini artırmak adına çocuk festivali düzenliyoruz. Biliyoruz ki Boyabat'ın geleceği bu çocuklarımız. Bu yüzden hiçbir sanatsal faaliyetten geri kalmamanızı ve Boyabatlı kimliğiniz ile gurur duymanızı istiyoruz."

Çakıcı, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Festival beş gün devam edecek.

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Şefik Çakıcı, 15 Temmuz, Tiyatro, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Boyabat'ta Çocuk Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika


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