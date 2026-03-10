Boyabat\'ta Moral ve Motivasyon Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okuluda kalan öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Okulun spor salonunda Boyabat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, vakumlu okçuluk, ip atlama, halat çekme, müzikal oyunlar, jenga, matrak, badminton, gibi sosyal ve kültürel oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Boyabat Gençlik Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, proje kapsamında köy okullarını ve yatılı olan okulları gezdiklerini söyledi.

Özellikle dezavantajlı öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarda çocuklarımız hem eğleniyor hem bilinçleniyor hem de zeka oyunları oynuyoruz. Çok kural koymuyoruz. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin tamamen eğlenmesi. Bu bağlamda kaymakamımız Sayın Enver Yılmaz gerçekten bize çok yardımcı oluyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük katkılar ve destek aldığımız kişilerin başında geliyor. Çocuklar mutlu, bizler de onlarla beraber olduğumuz için mutluyuz."