Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'un hikayesi TRT Belgesel'de - Son Dakika
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Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'un hikayesi TRT Belgesel'de

15.10.2022 13:08
Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'un hikayesi TRT Belgesel'de

TRT Belgesel, mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

TRT Belgesel, mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tarihçiler tarafından dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilen Tomris Hatun'un hikayesini konu alan "Tarihin Efsaneleri", yarın akşam TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İki bölüm olarak ekranlara gelecek olan yapımda, Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'u ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları canlandırdı.

Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıkgöz, Önder Furkan Besli ve Ercan Kaya'nın üstlendiği projenin yönetmenliğini ise Mecit Güven yaptı.

Tomris Hatun'un sıra dışı mücadelesinin ilk bölümünü aktaracak olan "Tarihin Efsaneleri" yarın akşam saat 20.00'de, TRT Belgesel ekranlarında.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'un hikayesi TRT Belgesel'de - Son Dakika

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