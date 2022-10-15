Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıkgöz, Önder Furkan Besli ve Ercan Kaya 'nın üstlendiği projenin yönetmenliğini ise Mecit Güven yaptı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tarihçiler tarafından dünyanın ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilen Tomris Hatun'un hikayesini konu alan "Tarihin Efsaneleri", yarın akşam TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bozkırın Kraliçesi Tomris Hatun'un hikayesi TRT Belgesel'de - Son Dakika

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