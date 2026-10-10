Bregovic, Soma'daki maden göçüğü nedeniyle ertelenen konserinde Sardes'te sahne aldı - Son Dakika
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Bregovic, Soma'daki maden göçüğü nedeniyle ertelenen konserinde Sardes'te sahne aldı

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Bregovic, Soma\'daki maden göçüğü nedeniyle ertelenen konserinde Sardes\'te sahne aldı
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Goran Bregovic, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde sahne aldı. Soma'daki maden ocağında 5 işçinin vefatıyla sonuçlanan göçük nedeniyle ertelenen konser için Başkan Dutlulu, Bregovic'e teşekkür etti.

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde sahne aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesince kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde müzikseverler bir araya geldi.

Antik kentin Roma dönemi anıtsal yapılarından Gimnazyum kompleksi önünde kurulan ve özel ışıklandırmayla hazırlanan sahnede gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Goran Bregovic, "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) eşliğinde Balkan ezgilerinden oluşan sevilen eserlerini seslendirdi. İzleyicilerin dans ederek eşlik ettiği konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Konserde sahneden dinleyicilere seslenen Bregovic, "Bu akşam sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Müzik dolu, keyifli bir akşam diliyorum." dedi.

Konser sonunda sanatçıya el dokuması Demirci halısı hediye eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, normal şartlarda 3 Ekim'de yapılması planlanan konserin Soma'daki maden ocağında 5 işçinin vefatıyla sonuçlanan göçük nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Dutlulu, erteleme talebini anlayışla karşılayarak konseri 10 Ekim'e alan Bregovic'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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