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Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor - Son Dakika

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

04.12.2021 18:38

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor Kocaeli'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen Türk Kahvesi Festivali renkle görüntülerle kapılarını açtı.

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen Türk Kahvesi Festivali renkle görüntülerle kapılarını açtı. Festivalde kahve ikramlarının yanı sıra, kahve kültürü ve tarihçesi hakkında da çeşitli etkinlikler yapılarak bilgiler sunuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ki Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen festivalde, yalnızca kahve tadımları yapılmıyor, çeşitli kültürel etkinliklerle kahvenin tanıtımı da yapılıyor. Kahve atölyelerinde kahve uzmanları tarafından bilgiler verilirken düzenlenen söyleşilerle kahvenin tarihi yolculuğu hakkında da tanıtımlar yapılıyor.

Üç gün boyunca devam edecek olan festivalde, Türk Kahvesinin kültürüyle ilgili atölyeler ve eğlence etkinlikleri devam edecek. Ayrıca 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi'ne özel "Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi" adıyla bir sergi yapılacak. Serginin içerisinde yüzyıllar öncesinden günümüze kadar kahve yapımı ve kahve kültürüyle ilgili çeşitli materyaller sergilenerek katılanlara tanıtılacak.

"Kahveyle ilgili bir kültürü oluşturmak, tarihini anlatmak istedik"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarih boyunca süregelen Türk Kahvesi kültürünün kıymetli olduğunun altını çizerek, "Öncelikle kahve festivalimizin ilk günündeyiz, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu, kıymetli bir festival. Hem kültürümüzü tanıtmak, hem milli yiyecek ve içeceklerimizi İzmit'te olabildiğince coşkuyla anlatmak, tarihini de anlatmak ve sahip çıkmakla ilgili ciddi bir çabamız var. Bu dönemde de özellikle kahveyi anlatalım, bununla ilgili bir festival yapalım istedik. Pandeminin oluşturduğu sıkılganlıktan sonra bir coşku olsun istedik, hem de kahveyle ilgili bir kültürü oluşturmak, kahveyi tanıtmak, tarihini anlatmak istedik. Konunun uzmanlarını da davet ettik. Aynı zamanda kahve üreticilerinin de burada bir tanıtımı olsun, yerli üreticiye bir katkımız olsun istedik. Daha da büyüyerek, daha ulusal hale getirerek bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anda yerel boyutta butik bir festival yapıyoruz. Bunu zamanla büyüterek daha profesyonel bir hale getirerek yapmayı arzu ediyoruz. Yarın da önemli bir sergimiz olacak. Özellikle kahveyle ilgili birçok materyallerin ve eserlerin sergileneceği, müzecilik anlamında önemli bir adım. Ziyaret edenler görecektir ki yalnızca fotoğraflar, bilgiler değil kahve kültürünü anlatan önemli materyaller de sergilenecek. Bu vesileyle herkesi sergiye de davet ediyoruz, 'görmeye değer' diyoruz" şeklinde konuştu.

Festivalin çıkış fikri olarak ise, Atatürk Müzesi'nden esinlenildiğini vurgulayan Başkan Hürriyet, "Türk Kahvesi Festivalimizin çıkış noktası aslında, yakın zamanda İzmit'e kazandırdığımız 'Dünyanın en zengin Atatürk müzesi' adını verdiğimiz müzede, Atatürk'ün Savarona'da içtiği son kahvenin telvesiyle birlikte sergileniyor olması. Atatürk'ün Türk kahvesini ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz ve tam olarak bu, çıkış noktamız oldu" ifadelerini kullandı.

Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor
Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor
Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor
Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor

Türk Kahvesi, Kocaeli, Aralık, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu festivalde yalnızca kahve içilmiyor, kahvenin tarihi yolculuğuna da çıkılıyor - Son Dakika


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